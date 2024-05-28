"واينت": طائرات مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل من الشرق ورصد انفجارات بسماء العقبة (فيديو)

أفاد موقع "واينت" العبري بأن طائرات مسيرة اخترقت أجواء إسرائيل من جهة الشرق، وتم اعتراضها.

وقال الموقع العبري، إنه تم تفعيل صفارات الإنذار التي سمعت في وقت سابق في إيلات بعد دخول ما بين طائرتين وثلاث طائرات مسيرة إلى إسرائيل من جهة الشرق، وتم اعتراضها قبل الوصول إلى المدينة".

وأضاف: "وفي الوقت نفسه زعمت ميليشيا المقاومة الإسلامية الموالية لإيران في العراق أنها أطلقت ثلاث طائرات مسيرة على إيلات".

من جهته، قال الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي إنه "تم اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا في طريقهما إلى إسرائيل" مؤكدا أنه "لم يعبرا إلى الأراضي الإسرائيلية".

وأضاف الناطق: "نجحت طائرة مقاتلة مع مقاتلات دفاع جوي في اعتراض طائرتين مسيرتين كانتا تشقان طريقهما من الشرق، ولا يوجد إصابات".

وأفادت وكالة "عمون" بأن "سكانا بمحافظة العقبة رصدوا انفجارات بعرض البحر وفي السماء لأجسام مشبوهة، الليلة الماضية".

وقال شهود عيان للوكالة، إنهم "وثقوا بكاميرا هواتفهم النقالة لحظات اعتراض طائرات مسيرة بالإضافة الى سقوطها وانفجارها في ايلات، ترافق ذلك مع تحليق للطيران".

وأفاد أحد المواطنين بوقوع إصابتين برضوض طفيفة جراء سقوط الشظايا فوق أرض الميناء دون أن يبلغ عن حدوث أي أضرار أخرى.

وكانت "المقاومة الإسلامية في العراق" أعلنت مساء الاثنين، أنها استهدفت أهدافا عسكرية في إيلات، بواسطة 3 طائرات مسيّرة.

المصدر:RT