زاخاروفا: الأرجنتين وإيران تتقدمان بطلب الانضمام إلى "بريكس"

كشفت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، عن تقدم الأرجنتين وإيران بطلب للانضمام إلى مجموعة "بريكس" التي تضم البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا.

وكتيت زاخاروفا يوم الاثنين، على قناتها في تطبيق تيليغرام: "في الوقت الذي كان فيه البيت الأبيض يفكر في ما سيتم إيقافه وحظره وإفساده في العالم، تقدمت الأرجنتين وإيران بطلب للانضمام إلى بريكس".

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، في مقابلة مع RT Arabic، إن المملكة العربية السعودية والأرجنتين تبديان اهتماما بالانضمام إلى مجموعة بريكس.

المصدر: RT