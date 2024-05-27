قوات كييف تقر بالتقدم الروسي على محور كوبيانسك

أقرت هيئة الأركان الأوكرانية الاثنين في بيان رسمي بتقدم القوت الروسية بشكل كبير في محور كوبيانسك.

إقرأ المزيد

وأكدت هيئة الأركان الأوكرانية في بيانها الذي نشر عبر "تيليغرام" نجاح القوات الروسية في تثبيت الوضع على جبهة كوبيانسك لصالحها.

وأضاف البيان: "حققت القوات الروسية نجاحا "جزئيا" في أحد المحاور على جبهة كوبيانسك، وتتخذ قواتنا الإجراءات اللازمة للتصدي للتقدم الروسي وقلب الموازين لصالح قواتنا".

ولفتت الهيئة أيضا في سياق بيانها إلى توتر الوضع في بعض المناطق في محور بوكروفسك، مشيرة إلى أن الجبهات الأكثر حدة تتمحور في اتجاهات بوكروفسك وكوبيانسك وخاركوف وفريمفسك.

في وقت سابق، صرح فلاديمير زيلينسكي أن الوضع في محاور بوكروفسك وليمانسك وفريمفسك وكراماتورسك وكوبيانسك لا يزال صعبا للغاية.

هذا وأعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير قرية إيفانوفكا في مقاطعة خاركوف وبلدة نيتايلوفو بجمهورية دونيتسك، والقضاء على مئات العسكريين الأوكرانيين والسيطرة على مواقع لقوات كييف.

المصدر: نوفوستي