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رونالدو يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي ويحقق إنجازا غير مسبوق في كرة القدم (فيديو)

الرياضة

رونالدو يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي ويحقق إنجازا غير مسبوق في كرة القدم (فيديو)
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حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-2 رد يوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و69، وأضاف عبد الرحمن غريب الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 79 ثم اختتم مشاري فهد النمر الرباعية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل فرحة علي الشمراني وفابينهو هدفي الاتحاد في الدقيقتين 88 و"90+2".

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق ثمانية أهداف عن مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

وأصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة

بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر.

المصدر: حساب نادي النصر السعودي

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