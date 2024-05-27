رونالدو يحطم رقما قياسيا في الدوري السعودي ويحقق إنجازا غير مسبوق في كرة القدم (فيديو)

حقق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو إنجازين تاريخيين بعدما قاد فريقه النصر للفوز على ضيفه اتحاد جدة بنتيجة 4-2 رد يوم الاثنين في الجولة الـ34 الأخيرة من الدوري السعودي.

وسجل رونالدو الهدفين الأول والثاني في الدقيقتين 45 و69، وأضاف عبد الرحمن غريب الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 79 ثم اختتم مشاري فهد النمر الرباعية في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، فيما سجل فرحة علي الشمراني وفابينهو هدفي الاتحاد في الدقيقتين 88 و"90+2".

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هدف النصر الثاني عن طريق الاسطورة كريستيانو رونالدو 🥶💛🥶🥶💛💛🥶🥶💛 pic.twitter.com/ui8yB6MFkJ — نواف التميمي 📊. (@Nawaf_STATS) May 27, 2024

ورفع رونالدو رصيده من الأهداف هذا الموسم إلى 35 هدفا في صدارة ترتيب هدافي الدوري السعودي بفارق ثمانية أهداف عن مهاجم الهلال الدولي الصربي ألكسندر ميتروفيتش.

وهذا هو أعلى رصيد تهديفي للاعب في موسم واحد منذ بداية دوري المحترفين السعودي في موسم 2008-2009، وتجاوز "الدون" الرقم القياسي السابق الذي سجله المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله (34 هدفا) في موسم 2018-2019 بقميص النصر.

🟡 𝐇𝐈𝐒𝐓𝐎𝐑𝐈𝐂𝐀𝐋 🔵



Cristiano Ronaldo breaks the Saudi League Record for most goals in a season 🤩

He reached now 35 Goals/31 Games. 🔥



The FIRST EVER To Be

THE LEAGUE TOP SCORER

of 4 Different Countries! 🐐 pic.twitter.com/1XxJ99Tfgq — AlNassr FC (@AlNassrFC_EN) May 27, 2024

وأصبح رونالدو أيضا أول لاعب في تاريخ كرة القدم يحقق جائزة هداف الدوري في أربعة دوريات مختلفة

بعد أن توج هدافا مع ريال مدريد الإسباني في العديد من المناسبات، ويوفنتوس الإيطالي، وكذلك مع مانشستر يونايتد الإنجليزي وأخيرا نادي النصر.

المصدر: حساب نادي النصر السعودي