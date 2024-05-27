زاخاروفا ردا على ماكرون: لقد نسي أنهم يدمرون الآن أوكرانيا والأوكرانيين

علقت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على تصريح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي قال فيه إن الدول الأوروبية "لا تشن حربا ضد روسيا وشعبها".

وجاء تعليق زاخاروفا ردا على تصريح ماكرون خلال كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بـ "يوم أوروبا" في مدينة درسدن الألمانية، بأن الدول الأوروبية لا تشن حربا ضد روسيا وشعبها.

وكتبت المتحدثة باسم الخارجية الروسية في قناتها على "تيليغرام": "الآن يدمرون أوكرانيا والأوكرانيين – نسي إيمانويل أن يضيف".

وفي وقت سابق قال ماكرون إن أوروبا لا تشن حربا على روسيا، ووفقا للرئيس الفرنسي فإن أمن الاتحاد الأوروبي بأكمله على المحك في الصراع الأوكراني.

وقال ماكرون في تصريح يوم الأحد الماضي، إن أوروبا لم يكن لديها قط هذا العدد الكبير من الأعداء الداخليين والخارجيين كما هو الحال الآن.

المصدر: RT