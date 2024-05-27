القائد العام للقوات الأوكرانية يوقع على وثائق تسمح للعسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب

وقع القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ألكسندر سيرسكي، على وثائق تسمح للمدربين العسكريين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب في أوكرانيا.

وكتب سيرسكي في قناته على "تيليغرام"، بعد مشاركته في محادثات عبر الفيديو بين وزيري الدفاع الأوكراني رستم عميروف، والفرنسي سيباستيان ليكورنو: "أرحب بمبادرة فرنسا لإرسال مدربين إلى أوكرانيا لتدريب العسكريين الأوكرانيين، لقد وقعت بالفعل وثائق ستسمح للمدربين الفرنسيين بزيارة مراكز التدريب لدينا والتعرف على بنيتها التحتية وأفرادها".

وأعرب سيرسكي عن أمله في أن ينضم شركاء غربيون آخرون لكييف إلى مبادرة باريس.

وفي وقت سابق، لم يستبعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العمليات العسكرية الخاصة، وقد رحب فلاديمير زيلينسكي بهذه المبادرة.

وقال زيلينسكي إنه لا يستطيع أن يطلب علنا من الشركاء الغربيين إرسال قوات إلى البلاد، لكنه يرغب في ذلك ولن يرفض أبدا.

من جانبه قال مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية، سيرغي ناريشكين، إن تعداد هذه الوحدة، بحسب المعلومات، قد يصل إلى 2000 شخص.

كذلك صرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن المدربين الفرنسيين، إلى جانب ممثلين آخرين عن القوات المسلحة والخدمات الخاصة للدول الأوروبية، يعملون أصلاً في أوكرانيا.

وفي نفس السياق حذر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف من أن ظهور قوات عسكرية أجنبية في أوكرانيا سيكون محفوفا بعواقب سلبية للغاية، قد لا يمكن إصلاحها.

المصدر: تاس