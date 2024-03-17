ماكرون لا يستبعد تنفيذ عمليات لمواجهة الجيش الروسي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنه لا يستبعد في مرحلة ما تنفيذ عمليات "لمواجهة القوات الروسية".

وأضاف الرئيس الفرنسي في مقابلة مع صحيفة "لو باريزيان": "ربما في مرحلة ما، وأنا لا أريد ذلك ولن أبادر بذلك، يجب تنفيذ عمليات على الأرض، مهما كلف الأمر، لمواجهة القوات الروسية".

ووفقا له، فإن "قوة فرنسا" تكمن في حقيقة "أننا قادرون على القيام بذلك".

وصرح الرئيس الفرنسي في أكثر من مناسبة بأن باريس ستبذل قصارى جهدها لمنع روسيا "من الفوز في هذه الحرب".

وقال في فبراير الماضي إن زعماء الدول الغربية ناقشت إمكانية إرسال قوات إلى أوكرانيا، ولكن لم يتم التوصل إلى توافق في الآراء.

وفي وقت لاحق، أكد ماكرون بعد تعرض لانتقادات بسبب تصريحه أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

وقال ماكرون الخميس الماضي في مقابلة مع قناة "فرانس 2" إن باريس لن تأخذ زمام المبادرة في العمل العسكري في أوكرانيا، وأوضح في الوقت نفسه أن الصراع الحالي له أهمية وجودية لأوروبا وفرنسا.

ووفقا له فإن السلام الدائم في القارة الأوروبية غير ممكن دون عودة أوكرانيا إلى "الحدود المعترف بها دوليا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم".

المصدر: نوفوستي