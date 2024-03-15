وزير الخارجية الإيطالي: إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا يهدد بحرب عالمية ثالثة

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني إن الناتو لا ينبغي أن يرسل قوات إلى أوكرانيا، لأن هذا يهدد بحرب عالمية ثالثة.

ونقلت قناة "RAI News 24" عن الوزير قوله: "أعتقد أن الناتو لا ينبغي أن يدخل في (الصراع) في أوكرانيا، وآمل ألا يذهب أي من طرف للقتال"، موضحا أنه "في حال الدخول في حرب مع روسيا، هناك خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة".

وأشار تاياني إلى أن كييف تتلقى مساعدات عسكرية واقتصادية ودعما فنيا، مضيفا: "لكن يبدو لي أنه من الخطأ الذهاب إلى الحرب، وجميع الإيطاليين، مثل الأشخاص العقلاء، لا يريدون ذلك".

وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تصريح صحفي أمس الخميس، ردا على سؤال حول الشروط التي يمكن بموجبها إرسال الجيش الفرنسي إلى أوكرانيا: "لن نقود هجوما أبدا، فرنسا قوة سلام، لكن يجب أن ننظر إلى الوضع بوضوح ونقول إننا مستعدون لاستخدام مختلف الوسائل لضمان عدم فوز روسيا".

وردا على سؤال حول موقفه من احتمال إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، اعتبر إيمانويل ماكرون أن هناك "تدرجا" و"يجب ألا نستبعد الخيارات".

وكان ماكرون قد أعلن نهاية فبراير الماضي، عن مناقشات في الغرب بشأن احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا.

وقد صرح ممثلو معظم الدول، وكذلك حلف شمال الأطلسي، في وقت لاحق أنهم لا يخططون لإرسال قوات إلى أوكرانيا.

المصدر: تاس