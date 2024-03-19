الاستخبارات الخارجية الروسية: فرنسا تستعد لإرسال أولى الوحدات العسكرية إلى أوكرانيا

أكد مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين أن موسكو لديها معلومات تفيد بأن فرنسا تقوم بإعداد وحدة عسكرية يصل عددها بشكل أولي إلى نحو ألفي شخص لإرسالها إلى أوكرانيا.

وقال ناريشكين: "القيادة الحالية للبلاد (فرنسا) لا تهتم باحتمال وفاة المواطنين الفرنسيين وبمخاوف الجنرالات. فوفقا للبيانات التي تلقتها المخابرات الخارجية الروسية، يتم بالفعل إعداد وحدة لإرسالها إلى أوكرانيا.. في المرحلة الأولى سيصل العدد إلى نحو 2000 شخص".

وأشار مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية إلى أن الجيش الفرنسي يخشى من عدم إمكانية نقل مثل هذه الوحدة المهمة بهدوء وصمت إلى أوكرانيا والتمركز هناك.

واختتم ناريشكين حديثه قائلا: "ستصبح (الوحدة الفرنسية) هدفا مشروعا ذا أولوية لهجمات القوات المسلحة الروسية. وهذا يعني أنها ستواجه مصير جميع الفرنسيين الذين جاءوا إلى أراضي العالم الروسي بالسيف".

وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا. وأكد ماكرون في وقت لاحق تعليقا على هذه التصريحات أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

وسبق أن شدد سيرغي ناريشكين على أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا "خطيرة للغاية"، معتبرا أنها تدفع إلى حافة حرب نووية".

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

المصدر: RT