ناريشكين يصف تصريحات ماكرون وزعماء آخرين بأنها خطيرة للغاية وتجر العالم إلى حافة حرب نووية

وصف مدير جهاز المخابرات الخارجية الروسية سيرغي ناريشكين، تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وزعماء أوروبيين آخرين بشأن إرسال قوات من الناتو إلى أوكرانيا بأنها خطيرة للغاية.

وقال ناريشكين ي تصريح صحفي اليوم الثلاثاء إن "هذا يشير إلى المستوى العالي من عدم المسؤولية السياسية للقادة الحاليين للدول الأوروبية، وفي هذه الحالة رئيس فرنسا".

وأضاف أنه "من المحزن أن نرى هذا، ومن المحزن أن نلاحظ .. أن النخب في أوروبا وشمال الأطلسي عند مستوى منخفض للغاية وفقدوا الفطرة السليمة".

وشدد ناريشكين على أن "هذه التصريحات خطيرة للغاية"، معتبرا أنها تدفع إلى حافة حرب نووية".

وفي وقت سابق لم يستبعد الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا.

وأكد ماكرون في وقت لاحق تعليقا على هذه التصريحات أنه تحدث بكامل وعيه عن إمكانية إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، قائلا إنه "وزن" كلماته و"فكر فيها مليا".

كذلك قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، في وقت سابق إن هزيمة أوكرانيا في الصراع الحالي تهدد بصدام عسكري مباشر بين حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا.

المصدر: وكالات