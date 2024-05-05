لافروف يوضح سبب مبالغة ماكرون في الترويج لـ"رهاب روسيا" ويذكره بمصير نابليون وهتلر

اعتبر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن "رهاب روسيا" الذي يتنفسه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد يكون ضروريا لكي يصبح زعيما في أوروبا.

ولفت لافروف في مقابلة مع قناة ATV البوسنية إلى المقابلة الأخيرة التي أجراها ماكرون مع مجلة "الإيكونوميست"، والتي صرح فيها إن روسيا هي التهديد الرئيسي لأوروبا، وفي المقام الأول لفرنسا وألمانيا.

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وقال: "إن الطموحات ذاتها التي حملها نابليون ثم هتلر كانت ترجع إلى حقيقة أن هذه الدول في ذلك الوقت رأت أيضا تهديدها في روسيا. ومن الواضح أن ماكرون يتخذ أكثر المواقف المعادية لروسيا".

ولم يستبعد وزير الخارجية الروسي أن يكون "رهاب روسيا" الذي يتنفسه ماكرون ضروريا في محاولته لأن يصبح زعيما في أوروبا، فهي "مطيته" في هذه المسألة التي جعلها الغرب بنفسه القضية الرئيسية للحياة الدولية.

وأعلن ماكرون في كلمة ألقاها في جامعة السوربون، أن الأسلحة النووية الفرنسية عنصر أساسي في استراتيجية الدفاع الأوروبية وكذلك في علاقات الجوار مع روسيا. مشيرا إلى أنه بفضل ذلك تستطيع باريس بناء ضمانات أمنية يعول عليها "جميع شركاء" فرنسا في أوروبا.

كما صرح الرئيس الفرنسي في وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، بأنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.

المصدر: نوفوستي