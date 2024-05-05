ضابط فرنسي: قواتنا في أوكرانيا ستكون بمثابة قطرة في بحر مقارنة بالجيش الروسي

أعلن الضابط الفرنسي ألكسندر فوترافير أن باريس يمكنها تخصيص لواءين فقط لدعم القوات الأوكرانية، ما يعتبر بمثابة قطرة في بحر مقارنة بحجم وقوة الجيش الروسي.

وقال فوترافير لقناة LCI التلفزيونية إن باريس قادرة على إرسال نحو 5 أو6 آلاف جندي إلى أوكرانيا في المستقبل القريب، وهذه "أخبار جيدة".

وأضاف: "الأخبار السيئة هي أن هذه القوات لن تكون كافية على الإطلاق لمواجهة نصف مليون عسكري روسي".

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كما أكد أن هناك لواءين فرنسيين جاهزين للقتال، ولن يكون من الممكن استخدامهما بشكل مستقل، لأنهما يعملان حاليا تحت القيادة العامة لحلف "الناتو".

قال المساعد الأسبق لنائب وزير الدفاع الأمريكي ستيفن برايان، في مقالة بموقع "آسيا تايمز"، إن فرنسا أرسلت جنودا من فيلقها الأجنبي إلى أوكرانيا للانتشار هناك.

وزعم برايان بأن المجموعة الأولى من العسكريين من الوحدة الفرنسية قد تم إرسالها بالفعل للمشاركة في معارك نشطة ضد الوحدات الروسية في منطقة دونباس.

وصرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وفي وقت سابق، خلال مقابلة مع مجلة "الإيكونوميست"، أنه لا يستبعد إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا اخترقت روسيا خطوط الدفاع الأوكرانية، وكان هناك طلب من كييف بذلك.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا. ففي نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي