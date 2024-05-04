نائب أوكراني يعترف بإمكانية مطالبة كييف بإرسال قوات غربية دعما لها

قال النائب في البرلمان الأوكراني أليكسي غونشارينكو إن أوكرانيا قد تطالب بإرسال قوات أوروبية للدعم في حال واجهت أزمة بشرية في قواتها ضمن حربها مع روسيا.

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وأضاف غونشارينكو في حديث لقناة LCI التلفزيونية الفرنسية: "إذا أظهر لنا الوضع على الجبهة أن أوكرانيا لا تستطيع إيقاف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمفردها دون دعم عسكري وجنود أوروبيين، فنعم، أعتقد أنه من الممكن أن نطلب دعم القوات الغربية".

وشكر غونشارينكو الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على مقترحه إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا، واصفا تصريحاته بأنها "إشارة جيدة".

قبل ذلك، لم يستبعد ماكرون احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بناء على طلبها، إذا اخترق الجيش الروسي خط الجبهة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة The Economist: "لو قام الروس باختراق خط المواجهة، وفي حال وصول طلب [مقابل] من أوكرانيا – وهو أمر لم يحدث حتى اليوم، فستكون لدينا [أسباب] مشروعة لطرح هذا السؤال على أنفسنا (حول إرسال قوات)".

وأشار ماكرون إلى أن العديد من الدول، تفهمت موقف بلاده، ووافقت على النهج الفرنسي من هذه القضية واعتبرته جيدا.

بهذا الشكل، علق ماكرون على تصريحه الذي أدلى به عقب نتائج مؤتمر مخصص لأوكرانيا في باريس، والذي ذكر فيه أنه لن يستبعد بشكل لا لبس فيه إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا. ففي نهاية فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: نوفوستي