سياسي فرنسي يحذر من تداعيات إرسال قوات من بلاده إلى أوكرانيا

قال المرشح للبرلمان الأوروبي من حزب التوحيد الوطني ماتيو فاليه، في مقابلة مع "فرانس إنفو" إن إرسال قوات فرنسية إلى أوكرانيا سيؤدي إلى حرب بين الناتو وروسيا.

وأضاف: "ستدخل فرنسا الحرب بإرسال قواتها إلى هناك، ستكون حربا بين فرنسا وروسيا، إننا نجازف بجر جميع الدول الأوروبية إلى الحرب العالمية الثالثة، والتي ستكون مدمرة ومميتة لجميع شعوب أوروبا".

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وفقا له، سيستمر حزبه السياسي في معارضة إرسال الجنود إلى أوكرانيا حتى بعد أن اخترق الجيش الروسي خطوط الدفاع للقوات المسلحة الأوكرانية.

قبل ذلك، لم يستبعد ماكرون احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بناء على طلبها، إذا اخترق الجيش الروسي خط الجبهة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة The Economist: "لو قام الروس باختراق خط المواجهة، وفي حال وصول طلب مقابل من أوكرانيا وهو أمر لم يحدث حتى اليوم، فستكون لدينا أسباب مشروعة لطرح هذا السؤال على أنفسنا (حول إرسال قوات)".

وأشار ماكرون إلى أن العديد من الدول، تفهمت موقف بلاده، ووافقت على النهج الفرنسي من هذه القضية واعتبرته جيدا.

المصدر: فرانس إنفو