"لكلماته علاقة بأيام الأسبوع".. زاخاروفا تعلق على تصريحات ماكرون بشأن إرسال قوات إلى أوكرانيا

علقت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على كلمات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن استعداده للنظر في إرسال قوات إلى أوكرانيا إذا طلبت ذلك.

وأشارت زاخاروفا، في حديث لمراسل "تاس"، إلى أن كلمات ماكرون حول إرسال قوات إلى أوكرانيا "لها علاقة بأيام الأسبوع".

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وقالت: "على ما يبدو، هذا له علاقة بأيام الأسبوع، عنده دورة من هذا النوع".

قبل ذلك، لم يستبعد ماكرون احتمال إرسال قوات إلى أوكرانيا بناء على طلبها، إذا اخترق الجيش الروسي خط الجبهة.

وقال ماكرون في مقابلة مع مجلة The Economist: "لو قام الروس باختراق خط المواجهة، وفي حال وصول طلب [مقابل] من أوكرانيا – وهو أمر لم يحدث حتى اليوم، فستكون لدينا [أسباب] مشروعة لطرح هذا السؤال على أنفسنا (حول إرسال قوات)".

وأشار ماكرون إلى أن العديد من الدول، تفهمت موقف بلاده، ووافقت على النهج الفرنسي من هذه القضية واعتبرته جيدا.

بهذا الشكل، علق ماكرون على تصريحه الذي أدلى به عقب نتائج مؤتمر مخصص لأوكرانيا في باريس، والذي ذكر فيه أنه لن يستبعد بشكل لا لبس فيه إمكانية إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتحدث فيها ماكرون عن إرسال قوات إلى أوكرانيا. ففي نهاير فبراير الماضي، أعلن الرئيس الفرنسي أنه لا ينبغي "استبعاد" إرسال قوات غربية إلى أوكرانيا في المستقبل، مشيرا إلى أنه لا يوجد إجماع على هذه الخطوة حاليا.

المصدر: تاس