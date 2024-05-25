كييف تعترف: الشركاء لم يعرضوا علينا إرسال قوات عسكرية

قال فلاديمير زيلينسكي إن كييف لم تتلق مقترحات من أي من شركائها لإرسال قوات عسكرية إلى أوكرانيا، وأن الحديث عن ذلك مصدره فقط وسائل الإعلام.

وأضاف زيلينسكي في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز": "أي مساعدة سندعمها ... لم نتقدم بأي طلب، ولم يقدم لنا أحد أي شيء".

وأوضح أن جميع المبادرات المتعلقة باحتمال إرسال قوات عسكرية غربية إلى أوكرانيا يتم تداولها حتى الآن فقط في وسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، يوم السبت المنصرم، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ إن الحلف يزيد دعمه لأوكرانيا، لكنه لن يرسل قوات إليها، حتى لا يصبح "طرفا في الصراع".

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون صرح في فبراير الماضي، بأن مسألة إرسال قوات برية من الدول الغربية إلى أوكرانيا أُثيرت خلال اجتماع في باريس بمشاركة ممثلين عن حوالي 20 دولة غربية.

ووفقا له، لم يتوصل المشاركون إلى توافق في الآراء على هذه المسألة، ولكن لا يمكن استبعاد مثل هذا السيناريو في المستقبل.

المصدر: تاس