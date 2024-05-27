ماكرون: نحن لا نشن حربا ضد روسيا وشعبها

صرح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال كلمة ألقاها في الاحتفال بـ "يوم أوروبا" في مدينة درسدن الألمانية، بأن الدول الأوروبية لا تشن حربا ضد روسيا وشعبها.

وقال ماكرون في الخطاب الذي تم بثه في صفحة قصر الإليزيه على منصة "إكس": "نحن الأوروبيين لا نشن حربا ضد روسيا والشعب الروسي"، مشيرا إلى أن دول الاتحاد الأوروبي تعتزم مواصلة تقديم المساعدة لأوكرانيا طالما كان ذلك ضروريا.

وفي الوقت نفسه، أكد الرئيس الفرنسي أن الأوروبيين يؤيدون تحقيق تسوية سلمية طويلة الأمد في أوكرانيا، وأضاف: "السلام لن يعني استسلام أوكرانيا، بل سيكون السلام الذي سيختاره الأوكرانيون أنفسهم".

ووصل الرئيس الفرنسي إلى ألمانيا في 26 مايو في أول زيارة دولة له منذ 24 عاما لعقد اجتماعات بين الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير والمستشار أولاف شولتس.

وبحسب جدول زيارة ماكرون الذي قدمه قصر الإليزيه من المقرر أن يعقد في 28 مايو اجتماعا لمجلس الدفاع والأمن المشترك، يليه اجتماع مشترك لمجلسي وزراء البلدين.

المصدر: RT