 
مباشر

مصدر أمني يكشف لـRT حقيقة مقتل جندي مصري آخر في اشتباكات رفح

أخبار العالم العربي

مصدر أمني يكشف لـRT حقيقة مقتل جندي مصري آخر في اشتباكات رفح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmmp

كشف مصدر أمني مصري في تصريحات لـRT حقيقة مقتل جندي مصري آخر في الاشتباكات التي جرت أمس الاثنين بين القوات المصرية والإسرائيلية في رفح.

إقرأ المزيد
تشييع الجندي المصري ضحية الاشتباك مع الإسرائيليين على معبر رفح
تشييع الجندي المصري ضحية الاشتباك مع الإسرائيليين على معبر رفح

وصرح المصدر الأمني بأنه: "لا صحة لما تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استشهاد جندى أخر فى حادث الحدود برفح".

وكان أهالي محافظة الفيوم قد شيعوا المجند في الجيش المصري عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. 

ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وقد أثار مقتل الجندي المصري مخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدوره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا