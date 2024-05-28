مجزرة جديدة في خيام النازحين برفح

ارتفع عدد قتلى قصف إسرائيلي جديد لخيام النازحين شمال غربي مدينة رفح إلى 7 أشخاص، كما طال قصف المدفعية والمسيرات مناطق عدة في القطاع ونجم عنه سقوط ضحايا وإصابات.

وأفادت مواقع إخبارية فلسطينية بمقتل عدد من المواطنين وإصابة آخرين فجر اليوم الثلاثاء، إثر قصف الجيش الإسرائيلي لمناطق متفرقة من قطاع غزة.

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وذكرت مصادر طبية أن "عددا من المواطنين استشهدوا بينهم أطفال، وإصابة عدد آخر في قصف الاحتلال منزلا لعائلة عقل في سوق البريج وسط قطاع غزة".

كما أعلنت "استشهاد مواطنين وعدد من الاصابات بعد غارة اسرائيلية على منزل بمخيم البريج وسط قطاع غزة، واستشهد مواطنان على الأقل إثر قصف الاحتلال منزلا لعائلة الغصين في حي الدرج بمدينة غزة".

وأيضا "استشهد 3 مواطنين على الأقل وأصيب عدد آخر، جراء استهداف الاحتلال خيمة نازحين لعائلة أبو جراد على بوابة بركسات الوكالة في تل السلطان غرب مدينة رفح".

وفي رفح أيضا "استشهد شاب جراء القصف، وركزت مدفعية الجيش الإسرائيلي نيرانها بشكل مكثف، وإطلاق نار من المسيرات الإسرائيلية في حي تل السلطان غرب مدينة رفح، كما استهدف القصف الطابق العلوي من المستشفى الإندونيسي في الحي، ونزحت عشرات العائلات بسبب قصف مدارس الإيواء وعيادة تل السلطان والمستشفى".

وبذلك، يواصل الجيش الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن مقتل 36050 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 81026 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

المصدر: وفا + RT