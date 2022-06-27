جمهورية لوغانسك الشعبية تعلن تطهير قرية فولتشيياروفكا من المسلحين الأوكرانيين

أعلن مساعد وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، عن نجاح القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك في تطهير كامل أراضي قرية فولتشيياروفكا من المسلحين الأوكرانيين.

ونقلت "تاس" عن كيسليوف قوله: "استولت قواتنا على فولتشيياروفكا وطهرت أراضي المنطقة".

وفي وقت سابق، أعلنت قوات لوغانسك الشعبية عن إجلاء أكثر من 500 مدني من مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك.

وتحدث سفير جمهورية لوغانسك الشعبية في روسيا، روديون ميروشنيك، عبر قناة "روسيا 24" عن الوضع مع تحرير المدنيين المحتجزين من قبل النازيين الأوكرانيين، ووفقا له، حتى الآن، تم تحرير أراضي منطقة مضنع "أزوت" بالكامل من القوات الأوكرانية.

المصدر: تاس