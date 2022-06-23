لوغانسك: قواتنا تحاصر مدينتين كانتا مركزا لقصف لوغانسك لمدة 8 سنوات

قال سفير لوغانسك في روسيا روديون ميروشنيك، إن قوات لوغانسك الشعبية تحاصر غورسكو وزولوتي، منوها بأن أراضي لوغانسك كانت تقصف وتستهدف من المدينتين لثماني سنوات.

وأضاف ميروشنك: "الآن هناك تقارير، لا يمكنني تأكيد الأرقام الدقيقة، لكن التقارير تفيد بأن مقاتلي التشكيلات المسلحة في أوكرانيا يرسلون بالفعل إشارات، وهناك عدد معين مستعد للاستسلام، لأنهم يدركون عدم جدوى المقاومة".

ووفقا له، هناك ما يقرب من ألف إلى ألفي مقاتل أوكراني، منتشرون على طول حدود غورسكي وزولوتي.

وقالت مصادر عسكرية في لوغانسك إن منطقتي غورسكوي وزولوتي مطوقتان بالكامل، وإن القوات أيضا طوقت (تطويق عملياتي) ليسيتشانسك والمنطقة الصناعية في سيفيرودونيتسك

المصدر: نوفوستي