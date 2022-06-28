مسؤول: وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لا يعني انضمام مولدوفا للعقوبات ضد روسيا

اعتبر نائب رئيس وزراء مولدوفا ووزير الخارجية والتكامل الأوروبي نيكولاي بوبيسكو، أن وضع المرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لا يعني أن مولدوفا ستنضم إلى العقوبات المناهضة لروسيا.

وقال بوبيسكو يوم الاثنين لـ ProTV: "لقد رأيتم توصيات المفوضية الأوروبية بشأن عملية الإصلاح لدينا، والانضمام إلى (العقوبات) ليس من بين إشارات وطلبات المفوضية الأوروبية". في الوقت نفسه، أشار وزير الخارجية إلى أن موضوع العقوبات "يناقش باستمرار" من قبل كيشيناو وبروكسل.

ووفي وقت سابق، قال رئيس البرلمان، زعيم حزب العمل والتضامن الحاكم، إيغور غروسو، إن مولدوفا مستعدة للانضمام إلى عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة ضد روسيا كدليل على التضامن مع الاتحاد الأوروبي. وفي الوقت الحاضر، تلتزم الجمهورية بشكل أساسي بالعقوبات في القطاع المالي والمصرفي. وكما أوضحت الرئيسة مايا ساندو، لا يمكن لمولدوفا أن تنضم بشكل كامل إلى العقوبات المناهضة لروسيا بسبب ضعف الاقتصاد الوطني.

وفي وقت سابق، قالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إن بعض تصرفات وتصريحات المسؤولين في كيشيناو تلقي بظلال من الشك على الالتزام الحقيقي لقيادة البلاد بالوضع الحيادي للجمهورية والشراكة البراغماتية والمتبادلة المنفعة مع روسيا. وأشارت إلى القيود المفروضة على إعادة تصدير البضائع الروسية والعقوبات المفروضة على وسائل الإعلام الروسية.

المصدر: تاس