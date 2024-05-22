تفاعل كبير مع مقتنيات مكتب ولي العهد السعودي ظهرت خلال اتصال مرئي مهم (فيديو)

تفاعل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مع مشاهد ظهرت خلال اتصال مرئي بين ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان ورئيس وزراء اليابان، فوميو كيشيدا.

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ونشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، أمس الثلاثاء، على صفحتها في منصة "إكس"، صورا ومقاطع فيديو من الاتصال المرئي، لكن ما لفت انتباه الجمهور هو مقتنيات مكتب ولي العهد.

حيث أشار نشطاء إلى وجود مجسم للكرة الأرضية في الغرفة، فيما ركز آخرون على القلم الموجود على المكتب ونوعه، وألقى البعض الضوء على نسخة القرآن الموجودة في المكان.

وأكد الأمير محمد بن سلمان خلال الاتصال على "التزام السعودية بالاستمرار في إمداد اليابان بالنفط الخام"، مشيرا إلى "رغبة المملكة في تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات أخرى، بما في ذلك مجال الطاقة النظيفة".

وجهك إذا شفته، تباشرت بالخير

مثل الصباح اللي به النور شارق pic.twitter.com/YL4MFa5Pgh — 🇸🇦🇸🇦Amani Aleabdallah (@Ama5668) May 22, 2024

ووفقا لما نقلته "واس"، فقد "جرى خلال الاتصال المرئي استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين الصديقين، وفرص تطويرها في مختلف المجالات، كما تم بحث المستجدات الإقليمية والدولية والجهود المبذولة تجاهها، بالإضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك".

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم الحكومة اليابانية أن ولي العهد السعودي أجل زيارته التي كانت مقررة هذا الأسبوع إلى اليابان بسبب "الحالة الصحية" لوالده الملك سلمان.

وكان الهدف من هذه الرحلة الأولى إلى اليابان منذ عام 2019، أن تكون فرصة للرياض وطوكيو لتكثيف علاقاتهما الاقتصادية المهمة خصوصا في مجال الطاقة.

المصدر: واس