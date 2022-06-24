رئيسة مولدوفا: جاهزون لدفع أي ثمن في طريقنا إلى الاتحاد الأوروبي

أعلنت الرئيسة المولدافية، مايا ساندو، أنها جاهزة لدفع أي ثمن سياسي لإجراء الإصلاحات الضرورية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وقالت في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة: "لا توجد هناك أي شروط سرية في الطريق نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي. وتخص معظمها الإصلاحات. ولمعظم الإصلاحات ثمن سياسي، وهذا هو السبب في تنفيذ القليل من الإصلاحات. نحن جاهزون لدفع أي ثمن، وجاهزون للذهاب على طول الطريق، لأن ذلك الهدف الرئيسي لبلادنا".

وأشارت إلى أن بلادها بلا شك أصبحت أقرب من الاتحاد الأوروبي، ويمكنها أن تتوقع جذب استثمارات وتقديم مساعدات في إنشاء ظروف لتطوير الأعمال الحرة. وشددت على أن الوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي سيعطي للشركات المولدوفية فرصة للنمو والتطور. كما عبرت عن أملها بدعم الاتحاد الأوروبي في مجالات الطاقة وحماية حقوق وحريات المواطنين.

واعتمد رؤساء الدول والحكومات في الاتحاد الأوروبي، أمس الخميس، في بروكسل، قرارا حول منح كل من أوكرانيا ومولدوفا وضع الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

المصدر: نوفوستي