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بيع أراض مصرية بالدولار

مال وأعمال

بيع أراض مصرية بالدولار
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وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في مصر على بعض الطلبات بشأن تخصيص قطع من الأراضي لبعض الشركات بنظام البيع بالدولار الأمريكي من خارج البلاد لنحو 34 شركة.

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مصر تبيع بعض أراضيها بالدولار

وتم بيع الأراضي الجديدة في مدن: القاهرة الجديدة، ودمياط الجديدة، وأكتوبر الجديدة، وبدر، والعبور، والعاشر من رمضان، والسويس الجديدة، والشيخ زايد، لتنفيذ وإقامة العديد من الأنشطة التي تتنوع ما بين سكني تجاري، تجاري، تجاري إداري، عمراني متكامل، ترفيهي تجاري،  سكني فندقي، تجاري إداري سكني، تجاري إداري طبي، عمراني استثماري، صناعات غذائية، صناعي، مخازن ما عدا الغذائي والدوائي، مجمع ورش، صناعة الملابس الجاهزة.

ويتم الاشتراط للحصول على الأراضي المصرية أن يتم التعامل مع الطلبات المقدمة من الشركات التي لا يقل فيها نسبة الشريك أو الشركاء الأجانب عن 60% من رأس مال الشركة لتخصيص قطع أراضي بنظام التخصيص بالطلب.

المصدر: RT

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