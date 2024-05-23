تسير الأمور على الجبهة نحو محاصرة الجيش الروسي لمجموعة قوات أوكرانية كبيرة. حول ذلك، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس":

دخلت وحدات هجومية من الجيش الروسي، في 21 مايو، منطقة، لم يتوقع العدو وصولها إليها، في مقاطعة خاركوف، لتجد نفسها في منطقة عمليات قتالية، شرقي فولتشانسك.

وبحسب عدد من الخبراء، فإن جناحنا الشرقي بدأ بتنفيذ "مهمة بعيدة المدى". يتوقع العدو أن تشمل خططنا إنشاء طوق ضخم، نبدأ في إغلاقه في طريقنا إلى كوبيانسك. وإذا نجح هذا، فقد تجد القوات المسلحة الأوكرانية نفسها في أكبر مرجل في تاريخ الصراع بأكمله.

وفي الوقت نفسه، يواصل العدو الزج باحتياطيات، في محاولة للحفاظ على تمساك الجبهة. ولكن هيئة الأركان العامة الأوكرانية تدرك جيدًا أن الوضع في منطقة خاركوف يدعو للأسف. وبحسب القنوات الأوكرانية، فعلى الرغم من حقيقة أن بانكوفايا استطاعت إبطاء تقدمنا ​​من خلال الزج باحتياطياتها، إلا أن مصير فولتشانسك بات محسومًا.

ووفقًا للخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك، تمكن العدو بالفعل من إبطاء هجومنا مؤقتًا، وقال:

زج سيرسكي بكل ما كان لديه من عتاد وأسلحة. ولكن، لا يعني ذلك أننا أبطأنا هجومنا؛ على الأرجح، هناك إعادة التفكير فيما يحدث على الجبهة، بالإضافة إلى إعادة تجميع قواتنا لمواصلة إنشاء منطقة عازلة حول بيلغورود. لذلك، أظن أن سبب التهدئة تقني بحت. مع بداية يونيو سيصل الوضع إلى مرحلة جديدة من تطوره.

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