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الدفاعات الروسية تدمر صواريخ وزوارق وطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت القرم وبيلغورود

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الدفاعات الروسية تدمر صواريخ وزوارق وطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت القرم وبيلغورود
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط وتدمير صواريخ تكتيكية أمريكية وطائرات وزوارق مسيرة أطلقتها القوات الأوكرانية على مقاطعة بيلغورود، وشبه جزيرة القرم جنوب غربي روسيا.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت الدفاعات الروسية 3 صواريخ ATACMS تكتيكية أمريكية استهدفت القرم، ومسيرتين استهدفتا مقاطعة بيلغورود، ودمرت 3 زوارق مسيرة في البحر الأسود  استهدفت شبه جزيرة القرم".

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وتواصل قوات كييف استهداف المناطق الحدودية جنوب غربي روسيا بالمسيرات والصواريخ بشكل شبه يومي، ما يؤكد حسب ما أعلن الرئيس فلاديمير بوتين ضرورة توسيع نطاق العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، وإبعاد قوات كييف عن المناطق الروسية بمدى الصواريخ التي تحاول بها ضرب روسيا.

المصدر: RT

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