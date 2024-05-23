مصدر إسرائيلي يتوقع إصدار العدل الدولية قرارا بوقف الحرب على غزة

قال مصدر إسرائيلي لصحيفة "إسرائيل اليوم" أنه من المتوقع أن تصدر محكمة العدل الدولية قرارا بوقف الحرب على غزة.

أفاد المصدر بأنه وفقا لمصادر قضائية هناك إحتمال كبير أن المحكمة التي ستنعقد يوم غد تتخذ قرارا ضد إسرائيل، ويصدر القرار.

وأوضحت الصحيفة أن قرار المحكمة في هذا المجال، سيتطلب موقف مجلس الأمن الدولي، وهنا ستكون إسرائيل بحاجة لـ"الفيتو" الأمريكي، مبينة أن هناك سيناريوهان محتملان: أوامر بوقف العملية في رفح، أو أوامر بوقف الحرب في غزة بشكل عام.

وذكرت أن الأوامر بوقف الحرب هي السيناريو الأكثر خطورة الذي تخشاه إسرائيل منذ جلسة الاستماع الأولى في لاهاي في يناير الماضي، وقد تجعل من الصعب على إسرائيل مواصلة مهمتها في غزة، رغم أن إسرائيل تؤكد مرارا وتكرارا أنها غير ملتزمة بقرار وقف الحرب.

يذكر أنه في يناير الماضي، رفضت العدل الدولية الطلب الرئيسي الذي تقدمت به جنوب أفريقيا لوقف الحرب في قطاع غزة. وركزت الأوامر المؤقتة التي وردت ضد إسرائيل على الالتزام ببنود اتفاقية منع الإبادة الجماعية، وانتهاج سياسة عقاب على التصريحات المحرضة على الإبادة الجماعية، وضمان المساعدات الإنسانية للقطاع، عدم إخفاء الأدلة المتعلقة بالقتال في غزة وتقديم تقرير وفقا للقتال.

المصدر: israelhayom