تحذير في إسرائيل من الغبار المصري القادم

حذرت هيئة الأرصاد الإسرائيلية من حدوث تلوث للهواء مرتفع للغاية في جميع أنحاء البلاد بسبب الغبار القادم من مصر.

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وقالت وزارة حماية البيئة، إن ارتفاع نسبة تلوث الهواء هو نتيجة مرور عواصف ترابية قادمة من مصر، مما يتسبب في انتقال الغبار من اتجاه مصر إلى مناطق إسرائيل.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه من المتوقع تحسن نوعية الهواء خلال ساعات المساء والليل بعد مرور الغبار المصري على إسرائيل.

وحذرت وزارة حماية البيئة من أنه مبسبب التركيزات العالية للجزيئات القابلة للتنفس. وذكرت الوزارة أنه من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في جودة الهواء خلال ساعات المساء والليل.

وجاء في إعلان وزارة حماية البيئة أن "ارتفاع نسبة تلوث الهواء هو نتيجة مرور عاصفة ترابية يتسبب في نقل الغبار من مصر إلى منطقة إسرائيل"

المصدر : يديعوت أحرونوت