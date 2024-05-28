 
مباشر

تحذير في إسرائيل من الغبار المصري القادم

أخبار العالم العربي

تحذير في إسرائيل من الغبار المصري القادم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/xmlg

حذرت هيئة الأرصاد الإسرائيلية من حدوث تلوث للهواء مرتفع للغاية في جميع أنحاء البلاد بسبب الغبار القادم من مصر.

إقرأ المزيد
تحذيرات في الأردن من موجة غبار قادمة من مصر
تحذيرات في الأردن من موجة غبار قادمة من مصر

وقالت وزارة حماية البيئة، إن ارتفاع نسبة تلوث الهواء هو نتيجة مرور عواصف ترابية قادمة من مصر، مما يتسبب في انتقال الغبار من اتجاه مصر إلى مناطق إسرائيل.

وأوضحت الوزارة الإسرائيلية أنه من المتوقع تحسن نوعية الهواء خلال ساعات المساء والليل بعد مرور الغبار المصري على إسرائيل.

وحذرت وزارة حماية البيئة من أنه مبسبب التركيزات العالية للجزيئات القابلة للتنفس. وذكرت الوزارة أنه من المتوقع حدوث تحسن تدريجي في جودة الهواء خلال ساعات المساء والليل.

وجاء في إعلان وزارة حماية البيئة أن "ارتفاع نسبة تلوث الهواء هو نتيجة مرور عاصفة ترابية يتسبب في نقل الغبار من مصر إلى منطقة إسرائيل"

المصدر : يديعوت أحرونوت

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا