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مواقع التواصل تتداول صورة الجندي المصري الذي قضى برصاص إسرائيلي عند معبر رفح (صورة)

أخبار العالم العربي

مواقع التواصل تتداول صورة الجندي المصري الذي قضى برصاص إسرائيلي عند معبر رفح (صورة)
جنود في الجيش المصري
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تدالت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قالت إنها للمجند في الجيش المصري عبد الله رمضان محمد قطب الذي سقط يوم أمس في اشتباك وقع بين القوات المصرية والإسرائيلية عند معبر رفح.

ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي صورة المجند تحت مسمى "شهيد معبر رفح". وذكرت حسابات ناشطين أنه ينحدر من مدينة الفيوم.

مواقع التواصل تتداول صورة الجندي المصري الذي قضى برصاص إسرائيلي عند معبر رفح (صورة)أول صورة للجندي المصري الذي قضى برصاص إسرائيلي عند المعبر

ويوم أمس، أعلن الجيش المصري مقتل جندي مصري على الشريط الحدودي مع رفح، مؤكدا فتح تحقيق في الحادث. وتجري في هذه اللحظات مراسم تشييع الجندي إلى مثواه الأخير.

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ونقلت وسائل إعلام مصرية أمس عن مصدر بأن القاهرة "تحذر من المساس بأمن وسلامة عناصر التأمين المصرية المنتشرة على الحدود"، بعد إطلاق النار بين الجنود المصريين والإسرائيليين برفح.

وقد أقار مقتل الجندي المصري المخاوف من الدفع بالمنطقة إلى حرب شاملة. لا سيما في ظل التوتر غير المسبوق في العلاقات المصرية الإسرائيلية.

بدزره، قال المتحدث العسكري المصري: "القوات المسلحة المصرية تجري تحقيقا بواسطة الجهات المختصة حيال حادث إطلاق النيران بمنطقة الشريط الحدودي برفح مما أدى إلى استشهاد أحد العناصر المكلفة بالتأمين".

المصدر: RT

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