بوتين: منظمو الهجمات الإرهابية على أراضي روسيا أخطأوا في حساباتهم وسيواجهون ردا شديدا

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الثلاثاء أن منظمي الهجمات الإرهابية على أراضي روسيا الاتحادية أخطأوا في حساباتهم، ويواجه المخربون تصديا وردا شديدا.

وفي تهنئته بيوم حرس الحدود، أشار رئيس الدولة إلى أن المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل مجموعات من المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب المعادية تم إحباطها إلى حد كبير بفضل تفاني قوات حرس الحدود.

وأضاف: "بفضل تفاني وتصميم حرس الحدود (الروسي) تم إلى حد كبير إحباط المحاولات المتكررة لاقتحام الأراضي الروسية من قبل عصابات المرتزقة والخونة ومجموعات التخريب التابعة للعدو".

وشدد الرئيس الروسي على أن "الذين خططوا لهذه الهجمات الإرهابية على أراضينا أخطأوا في حساباتهم وواجهوا تصديا شديدا".

وأشار بوتين إلى "بطولة حرس الحدود خلال الحرب الوطنية العظمى، الذين تلقوا الضربة الأولى للعدو، ولم يتراجعوا، بل قاتلوا بشجاعة على الجبهات وفي خطوط القتال، ودمروا المتعاونين النازيين وقربوا برفقة كل الناس النصر العظيم".

وأضاف: "اليوم تواصلون هذه التقاليد الشجاعة، وتحمون حياة مواطنينا وسلامتهم، والسيادة والمصالح الوطنية للبلاد.. تتصرفون بمهنية وتفان على جميع حدود روسيا - من القطب الشمالي والمحيط الهادئ إلى البحر الأسود وبحر البلطيق".

المصدر: RT