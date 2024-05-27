وزارة الدفاع الروسية تعلن اعتراض وتدمير منطاد صغير الحجم فوق مقاطعة موسكو

أعلنت وزارة الدفاع الروسية مساء اليوم الاثنين أن أنظمة الدفاع الجوي اعترضت منطادا صغير الحجم كان يحلق فوق أراضي مقاطعة موسكو.

وقالت الوزارة في بيان: "عند حوالي الساعة 21:00 بتوقيت موسكو، تم تدمير منطاد صغير الحجم من قبل أنظمة الدفاع الجوي المناوبة فوق أراضي مقاطعة موسكو".

وقال حاكم مقاطعة موسكو أندريه فوروبييف إن حطام المنطار سقط على منزل خاص في منطقة بالاشيخا، ولم يسجل وقوع إصابات.

وقال فوروبيوف في قناته على "تلغرام": "اليوم في حوالي الساعة 9 مساء في بالاشيخا، أسقط نظام الدفاع الجوي مركبة مسيرة، وسقط الحطام على منزل خاص وتمكن الأشخاص الموجودون في المنزل من الإخلاء دون أن يصاب أحد بأذى"، مؤكدا أن السلطات ستساعد في عملية ترميم المنزل.

وطلب حاكم المقاطعة من السكان المحليين التزام الهدوء، مشيرا إلى أن خدمات الطوارئ تعمل في مكان الحادث.

المصدر: RT