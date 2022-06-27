أردوغان: سأتوجه إلى قمة الناتو وأواجه نفاق نظرائنا في الحلف

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو، مؤكدا أنه سيواجه نفاق نظرائه في الحلف عبر الوثائق والمعلومات والتسجيلات.

وقال أردوغان: "سأتوجه غدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسأفعل كل ما تقتضيه حقوقنا ومصالحنا".

وتابع "سنواجه نظراءنا في قمة الناتو بشأن النفاق في موضوع التنظيمات الإرهابية مثل " حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب" و"غولن" عبر الوثائق والمعلومات والتسجيلات".

المصدر: الأناضول