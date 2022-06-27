أردوغان: سأتوجه إلى قمة الناتو وأواجه نفاق نظرائنا في الحلف
Legion-Media
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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه سيتوجه إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو، مؤكدا أنه سيواجه نفاق نظرائه في الحلف عبر الوثائق والمعلومات والتسجيلات.
وقال أردوغان: "سأتوجه غدا إلى إسبانيا للمشاركة في قمة الناتو وسأفعل كل ما تقتضيه حقوقنا ومصالحنا".
وتابع "سنواجه نظراءنا في قمة الناتو بشأن النفاق في موضوع التنظيمات الإرهابية مثل " حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب" و"غولن" عبر الوثائق والمعلومات والتسجيلات".
المصدر: الأناضول