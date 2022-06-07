تركيا: نرفض عضوية دول بـ"الناتو" لم تتخذ موقفا صارما حيال الإرهاب

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن بلاده لا يمكن أن تنظر بإيجابية لعضوية دول في حلف "الناتو"، لم تتمكن من اتخاذ موقف صارم حيال الإرهاب.

وفي كلمة ألقاها خلال مشاركته، في ندوة بعنوان "الناتو في القرن 21، تحديات وشراكات وتوسّع"، عقدت في العاصمة التركية أنقرة، أوضح ألطون أن "قبول عضوية الدول التي لم تتمكن من اتخاذ موقف صارم تجاه الإرهاب، يعرض مستقبل الحلف للخطر".

وأشار إلى "أهمية القيم التي تتبناها تركيا، مبينا أن الهجمات الروسية ضد أوكرانيا أثارت مخاوف أمنية داخل الناتو"، لافتا إلى أن "بعض الدول الأعضاء في الناتو، لم تظهر التضامن الكافي مع تركيا في كفاحها ضد التنظيمات الإرهابية".

وأضاف: "تركيا حليف مهم في الناتو وتمتلك ثاني أكبر جيش فيه وتدعم كافة فعالياته الرامية لإحلال السلام"، مشيرا إلى مساهمة القدرة العسكرية التركية التي تستمر في الزيادة خلال السنوات الأخيرة، في رفع القوة العسكرية لحلف الناتو بشكل كبير.

وأردف: "تركيا تدعم توسع الناتو من حيث المبدأ، لكنها تتحفظ على عضوية السويد وفنلندا لأنهما لم تتخذا موقفا صارما تجاه التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن أنقرة".

المصدر: "الأناضول"