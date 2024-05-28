الدفاع الروسية تعلن استمرار التقدم في مقاطعة خاركوف والقضاء على 1760 عسكريا أوكرانيا
أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم القوات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1760 عسكريا أوكرانيّا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" وتكبيد قوات كييف خسائر كبيرة على مختلف المحاور.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء:
أسقطت الدفاعات الروسية 39 مسيّرة وصاروخ ATACMS أمريكيا و7 قنابل "هامر" فرنسية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكيا.
- تواصل قوات "الشمال" الروسية تقدمها بعمق العدو في خاركوف.
- دحر قوات الكتيبة 42 الآلية ولواء الدبابات الثالث الأوكراني ولواء الدفاع البري 125 في بلدتي بتروبافلوفكا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.
- صد 5 هجمات مضادة في فولشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركيف.
- تكبدت القوات الأوكرانية 285 عسكريا و3 مدرعات و6 عربات قتالية.
- تدمير مدفعي "بوغدان" أوكرانيين ذاتيي الحركة، ومدفع M777 عيار 155 مم أمريكي، ومدفع "سيزر" فرنسية، وعربات قتالية وراجمتي صواريخ "غراد" سوفيتية وVampire تشيكية.
- صد 3 هجمات في مناطق بيلوغوروفكا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك.
- خسرت القوات الأوكرانية حوالي 160 عسكريا وعربتي مشاة و7 سيارات ومدفعا ذاتي الحركة "بوغدان"، ومدفع M777، ومدفع "كراب" بولنديا ومدفعين عيار 122 مم.
- خسر العدو أكثر من 700 جندي ومركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع.
- خسر العدو في 405 عسكريين وعربتي مشاة إحداها "برادلي" أمريكية و6 مركبات.
- حسنت قوات "الشرق" الروسية مواقعها في مناطق أوروجاينويه وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك.
- مقتل حوالي 165 عسكريا وتدمير 4 مركبات ومدفعي M777.
- مقتل حوالي 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات ومدفع عيار 122 ملم.
المصدر: وزارة الدفاع الروسية