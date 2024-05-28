الدفاع الروسية تعلن استمرار التقدم في مقاطعة خاركوف والقضاء على 1760 عسكريا أوكرانيا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية استمرار تقدم القوات بمقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا والقضاء على 1760 عسكريا أوكرانيّا وإسقاط مقاتلة "ميغ-29" وتكبيد قوات كييف خسائر كبيرة على مختلف المحاور.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية اليوم الثلاثاء:

أسقطت الدفاعات الروسية 39 مسيّرة وصاروخ ATACMS أمريكيا و7 قنابل "هامر" فرنسية موجهة، وصاروخ "هيمارس" أمريكيا.

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- تواصل قوات "الشمال" الروسية تقدمها بعمق العدو في خاركوف.

- دحر قوات الكتيبة 42 الآلية ولواء الدبابات الثالث الأوكراني ولواء الدفاع البري 125 في بلدتي بتروبافلوفكا وليبتسي في مقاطعة خاركوف.

- صد 5 هجمات مضادة في فولشانسك وستاريتسا بمقاطعة خاركيف.

- تكبدت القوات الأوكرانية 285 عسكريا و3 مدرعات و6 عربات قتالية.

- تدمير مدفعي "بوغدان" أوكرانيين ذاتيي الحركة، ومدفع M777 عيار 155 مم أمريكي، ومدفع "سيزر" فرنسية، وعربات قتالية وراجمتي صواريخ "غراد" سوفيتية وVampire تشيكية.

- صد 3 هجمات في مناطق بيلوغوروفكا وتشيرفونايا ديبروفا بجمهورية لوغانسك.

- خسرت القوات الأوكرانية حوالي 160 عسكريا وعربتي مشاة و7 سيارات ومدفعا ذاتي الحركة "بوغدان"، ومدفع M777، ومدفع "كراب" بولنديا ومدفعين عيار 122 مم.

- خسر العدو أكثر من 700 جندي ومركبات قتالية مدرعة و6 سيارات و4 مدافع.

- خسر العدو في 405 عسكريين وعربتي مشاة إحداها "برادلي" أمريكية و6 مركبات.

- حسنت قوات "الشرق" الروسية مواقعها في مناطق أوروجاينويه وماكاروفكا في جمهورية دونيتسك.

- مقتل حوالي 165 عسكريا وتدمير 4 مركبات ومدفعي M777.

- مقتل حوالي 45 عسكريا أوكرانيا وتدمير 4 مركبات ومدفع عيار 122 ملم.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية