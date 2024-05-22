اعترفت صحيفة Sun البريطانية بتدمير القوات الروسية لعدد من القواعد التي يقوم فيها مرتزقة أجانب بتدريب جنود القوات الأوكرانية.

وقالت الصحيفة: "بالطبع كانت هناك قواعد أخرى، لكن تم تدميرها بالرؤوس الحربية الروسية".

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وتحدثت الصحيفة عن قاعدة سرية قريبة من خطوط التماس في مقاطعة خاركوف، حيث يقوم المرتزقة الأمريكيون والبريطانيون بتدريب الجيش الأوكراني.

ووفقا للجندي السابق في القوات البريطانية دان ريدلي، فإن الحديث يدور حول مركز تدريب مرتبط بالجيش الأوكراني. ولكنه زعم أن كييف لا تموله.

وأفادت وكالة أنباء "تاس" في مارس الماضي نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع بأن القوات الروسية وجهت ضربة لقاعدة مقاتلين مرتزقة أجانب في خاركوف.

ويقوم عسكريون من دول "الناتو"، تحت ستار المرتزقة، بتشغيل أنظمة الدفاع الجوي وأنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة وأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية في أوكرانيا.

المصدر: "نوفوستي"