أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن ظهور قوات غربية في أوكرانيا سيؤدي إلى حرب عالمية.

وقال سيارتو متحدثا في مؤتمر صحفي بعد محادثات في عمان مع نظيره الأردني أيمن الصفدي: "يريد بعض السياسيين الأوروبيين إرسال جنود إلى أوكرانيا، ويقترح سياسيون أوروبيون آخرون استخدام الأسلحة النووية".

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وأضاف: "على أي حال ذلك سيعني حربا عالمية، وسيتعين على أولئك الموجودين في المنطقة المجاورة مباشرة للنزاع المسلح دفع ثمنها".

وأشار سيارتو إلى أن المواطنين الهنغاريين "تعبوا بالفعل من هذه التصريحات الخطيرة التي لا يزال يتم الإعلان عنها فيما يتعلق بالصراع الأوكراني. لقد سئمنا من محاولة جر أوروبا بأكملها وحتى العالم بأسره إلى الحرب. لقد سئمنا الحديث عن إرسال قوات برية واستخدام أسلحة نووية في أوكرانيا".

وفي هذا الصدد، أعرب سيارتو عن أمله في أن يتمكن الناخبون في انتخابات البرلمان الأوروبي يومي 6 و9 يونيو من "إرسال إشارة إلى السياسيين الأوروبيين الذين يتحدثون عن هراء".

وختم: "الحكومة الهنغارية ترى أن قضية الحرب والسلام ستحل في الواقع في هذه الانتخابات، وتدعو الحكومة إلى دعم تلك الأطراف التي تعارض استمرار النزاع المسلح في أوكرانيا".

المصدر: تاس