هنغاريا تستخدم حق النقض ضد قرار مجلس أوروبا الاعتراف بخطة زيلينسكي
Globallookpress Tomas TkacikKeystone Press Agency
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قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو إن بلاده استخدمت حق النقض ضد قرار مجلس أوروبا بشأن أوكرانيا لأن مسودة الوثيقة تنحصر في "خطة زيلينسكي للسلام" فقط.
جاء ذلك وفقا لما نشره سيارتو بصفحته الرسمية على موقع "فيسبوك"، حيث تابع: "أراد المجلس اليوم اعتماد قرار يعترف فقط بخطة السلام التي طرحها الرئيس زيلينسكي كصيغة للسلام ينبغي النظر فيها ودعمها، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لنا، حيث أعد آخرون أيضا خطط سلام، ليست أسوأ من خطط رئيس أوكرانيا".
وأوضح سيارتو أنه طلب إدراج خطط سلام أخرى في قرار مجلس أوروبا، وقد رفضت الأغلبية هذا الاقتراح، لهذا استخدم حق النقض ضد هذا القرار، ولم يتخذ قرار من المجلس.
المصدر: تاس