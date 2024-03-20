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القوات المسلحة الروسية تستهدف قاعدة للمرتزقة في خاركوف

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القوات المسلحة الروسية تستهدف قاعدة للمرتزقة في خاركوف
Legion-Media
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أفادت وكالة أنباء تاس نقلا عن مصدر في وزارة الدفاع أن القوات المسلحة الروسية وجهت ضربة لقاعدة مقاتلين مرتزقة أجانب في خاركوف.

ونقلت الوكالة عن المصدر: أن العديد من قواعد المرتزقة ظهرت في خاركوف، وقد تم استهداف واحدة من هذه القواعد، دون تحديد معلومات حول الأضرار الناجمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد نشرت الأسبوع الماضي إحصائية للمرتزقة الذين يقاتلون في صفوف القوات المسلحة الأوكرانية.

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وتشير الاحصائية إلى أن عدد المرتزقة الأجانب بلغ أكثر من 13.3 ألفاً وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم (بحسب احصائية نشرت في 14 مارس 2024).

وأكثر الدول التي يشارك مرتزقتها في القتال في أوكرانيا هي بولندا، جورجيا، الولايات المتحدة، كندا، بريطانيا، رومانيا. فرنسا، ألمانيا.

المصدر: تاس

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