أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عدد المرتزقة الأجانب في صفوف قوات كييف بلغ أكثرمن 13.3 ألف وأن الجيش الروسي قضى على 5.9 ألف منهم حتى الآن، وسيواصل ملاحقتهم حتى تصفيتهم أينما كانوا.

وجاء في بيان الوزارة: "منذ 24 فبراير 2022 بلغ إجمالي المرتزقة الأجانب الذين وصلوا إلى أوكرانيا للقتال إلى جانب قوات كييف 13387 مرتزقا، تم القضاء على 5962 منهم حتى الآن".

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وتصدرت بولندا في عدد مرتزقتها القتلى بواقع 1497 في حين بلغ إجمالي عددهم في أوكرانيا 2960 مرتزقا.

من جورجيا قُتل 561 مرتزقا من إجمالي 1042 وصلوا إلى أوكرانيا.

تم القضاء على 491 مرتزقا أمريكيا من إجمالي 1113 وصلوا إلى أوكرانيا.

تم القضاء على أكثر من 40% من المرتزقة الكنديين بواقع 422 من أصل 1005.

قتل 360 مسلحا وصلوا من بريطانيا من أصل 822.

من رومانيا تم القضاء على 349 مرتزقا من إجمالي 784.

من فرنسا التي تنفي على كافة المستويات وجود مرتزقتها على أراضي أوكرانيا، تم القضاء على 147 مسلحا من أصل 356.

من ألمانيا تم القضاء على 88 مرتزقا من أصل 365.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية