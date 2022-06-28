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ازدياد كثافة "النيران الصديقة" في الجيش الأوكراني

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ازدياد كثافة
Globallookpress The Presidential Office Of Ukraine
صورة تعبيرية
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أطلق عدد من المرتزقة الأجانب النار على مجموعة الاستطلاع التابعة للواء 28 ميكانيكي التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ما أسفر عن مقتل أربعة وإصابة ثلاثة آخرين.

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كذلك تعرض مجندو لواء المشاة رقم 60 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية لقذائف هاون من زملائهم، حيث صرحت وزارة الدفاع الروسية للصحفيين، على لسان المتحدث الرسمي باسمها، الفريق إيغور كوناشينكوف، بأن ذلك يشير إلى ضعف تدريب القوات الأوكرانية وانخفاض مستوى تدريب المرتزقة الأجانب، ويؤدي إلى ما شهدناه من أحداث في الـ 24 ساعة الماضية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية

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