بعد توقف استمر أكثر من 12 عاما.. انطلاق أول رحلة حج جوية من دمشق إلى جدة

انطلقت فجر الثلاثاء طائرة تابعة للخطوط السورية من دمشق إلى جدة في أول رحلة حج جوية من سوريا منذ 12 عاما، غداة إعلان الرياض تعيين سفيرها في دمشق.

وقال مدير المكتب الإعلامي في وزارة النقل السورية سليمان خليل لوكالة "فرانس برس": "انطلقت فجر الثلاثاء رحلة على متنها 270 راكبا بعد توقف جميع الرحلات الجوية بين البلدين عام 2012".

وأضاف أن "القرار الحالي بتسيير الرحلات يتعلق بفترة الحج فقط، في حين أن القرار بتشغيل منتظم للخطوط السورية باتجاه المطارات السعودية لم يتخذ بعد".

وقطعت السعودية علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا وأغلقت سفاراتها في 2012 بعد عام من بداية الأزمة السورية.

وبعد الزلزال المدمر الذي ضرب سوريا في فبراير 2023، وأوقع قرابة ستة آلاف قتيل، عاد خط جوي بشكل استثنائي مع تسيير رحلات مساعدات إغاثية من دون أن تقل ركابا، وفق مدير المكتب الإعلامي لوزارة النقل السورية.

وتابع: "تعمل سلطات البلدين من أجل إعادة استئناف تشغيل الخط الجوي المباشر بين مطارات البلدين".

من جهته، قال مدير مؤسسة الخطوط الجوية السورية، حاتم كباس لـ"فرانس برس": "اتخذنا كل الاجراءات اللازمة ضمن مطار دمشق الدولي لتأمين أفواج الحج، وأتممنا جدول رحلات المغادرة" مشيرا إلى "تأهيل صالة مخصصة لاستقبال الحجاج".

وأعلنت الرياض الأحد تسمية فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها في دمشق ليكون أول سفير للمملكة لدى سوريا منذ 2012، في خطوة جاءت بعد استئناف البلدين علاقتهما الدبلوماسية في أكتوبر الماضي.

وفي 1 أكتوبر 2023 أعيد افتتاح السفارة السورية بالرياض.

وفي مايو الماضي قال وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

المصدر: "أ ف ب"