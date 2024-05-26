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بعد قطيعة 12 عاما السعودية تعيّن فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها في سوريا

أخبار العالم العربي

بعد قطيعة 12 عاما السعودية تعيّن فيصل بن سعود المجفل سفيرا لها في سوريا
عكاظ
سفير السعودية الجديد في سوريا الدكتور فيصل بن سعود المجفل
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عيّن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، فيصل بن سعود المجفل سفيرا للمملكة لدى الجمهورية العربية السورية بعد حوالي 12 سنة على إغلاق سفارة المملكة في دمشق.

وأعلنت الحكومة السورية استئناف عملها الدبلوماسي في السعودية في 9 مايو 2023، وفي 1 أكتوبر 2023 أعيد افتتاح السفارة السورية بالرياض.

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وفي مايو الماضي قال وزير خارجية سوريا فيصل المقداد عقب اجتماعه بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، "لدينا القرار من أعلى القيادتين في سوريا والسعودية بأن نسير نحو التقدم ولا عودة إلى الوراء".

المصدر: وسائل إعلام سعودية

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