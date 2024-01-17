دبلوماسي عربي لـ"الوطن" السورية: افتتاح السفارة السعودية في دمشق قريبا

علمت صحيفة "الوطن" السورية أن افتتاح سفارة السعودية بدمشق سيتم قريبا وأن تحضيرات الافتتاح ستبدأ في الأيام القادمة على أن يتولى قائم بالأعمال رئاسة البعثة إلى حين تعيين سفير للرياض.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي عربي في دمشق أن الإجراءات لن تستغرق وقتا طويلا.

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هذا واستأنفت السفارة السورية في الرياض عملها فور وصول السفير أيمن سوسان واستلام مهامه، حيث عادت الخدمات القنصلية كالمعتاد، وبدأت بتقديم الخدمات للسوريين المقيمين في المملكة والبالغ عددهم قرابة المليون حسب الأرقام المتداولة.

وفي سياق متصل، تمحور اللقاء الذي جرى أمس بين سفير سوريا لدى السعودية أيمن سوسان ونائب وزير الخارجية السعودي وليد الخريجي، حول تطوير العلاقات الثنائية بين سوريا والمملكة، وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، بما يخدم المصالح المتبادلة والعمل العربي المشترك.

وتم خلال اللقاء، حسب البيان الرسمي، "بحث التطورات الراهنة في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل على غزة وأهمية تكثيف الجهود لوضع حد لهمجية الاحتلال الإسرائيلي وتكثيف دخول المساعدات إلى غزة وضمان الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني".

وكان هذا اللقاء في سياق تطور علاقات البلدين المتسارع في أعقاب تعيين سوريا سفيرا لها في المملكة، والتحضيرات السعودية لعودة افتتاح سفارتها في سوريا.

يشار إلى أنه بتاريخ 24 ديسمبر الماضي قدم سوسان نسخة من أوراق اعتماده سفيرا لسوريا لدى المملكة العربية السعودية. وفي 9 مايو الماضي أعلنت السعودية وسوريا استئناف بعثتيهما الدبلوماسيتين.

المصدر: الوطن السورية