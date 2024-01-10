السعودية وسوريا تتفقان على تسيير مناسك الحج من دمشق
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wr5e
أعلن وزير الأوقاف السوري محمد عبد الستار أنه تم الاتفاق بين الجانبين السوري والسعودي على أن يكون الحج والعمرة لهذا العام من دمشق وبإشراف وزارة الأوقاف السورية.
وقال وزير الأوقاف السوري: "موسم الحج لهذا العام والعمرة سيكونان من دمشق بإذن الله".
وتم الاتفاق على أن تبحث اللجان التحضيرية المشتركة بين الوزارتين كافة التفاصيل والإجراءات اللوجستية اللازمة لخدمة الحجاج والمعتمرين السوريين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.
والتقى وزير الأوقاف محمد عبد الستار السيد ظهر اليوم الأربعاء وزير الحج والعمرة السعودي توفيق بن فوزان الربيعة في مدينة جدة، بحضور السفير السوري في السعودية أيمن سوسان.
المصدر: RT