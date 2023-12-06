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سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد

أخبار العالم العربي

سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد
سانا
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أدى اليمين القانونية أمام الرئيس السوري بشار الأسد الأربعاء، أيمن سوسان سفيرا لسوريا لدى السعودية، وماهر بدور سفيرا لدى الجزائر، بحضور وزير الخارجية فيصل المقداد.

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بعد ذلك، استقبل الأسد السفيرين سوسان وبدور، وزودهما بتوجيهاته.

والسفير أيمن سوسان، يشغل حاليا منصب معاون وزير الخارجية والمغتربين في سوريا، فيما عمل سابقا سفيرا لسوريا في بلجيكا والاتحاد الأوروبي حتى عام 2012.

سفيرا سوريا لدى السعودية والجزائر يؤديان اليمين أمام الأسد
سانا

أما السفير ماهر بدور، فقد شغل سابقا منصب القائم بالأعمال في السفارة السورية في الإمارات.

المصدر: RT+ SANA

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