"سرايا القدس" تعرض مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة (فيديو)

عرضت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، مقطع فيديو لأسير إسرائيلي في غزة، يدعى ألكسندر توربانوف.

وظهر الأسير ألكسندر توربانوف في مقطع الفيديو وهو يتوجه "إلى مواطني إسرائيل والمتظاهرين" قائلا: "في الأيام القليلة القادمة ستسمعون مني الحقيقة، بخصوص ما جرى لي ولعشرات الأسرى في غزة، أطلب منكم أن تنتظروا بصبر".

ونشر الإعلام الحربي في "سرايا القدس" مقطع الفيديو بتعليق: "ألكسندر يتحدث قريبا".

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جدير بالذكر أن هيئة البث الإسرائيلية ذكرت مساء أمس الاثنين أن تل أبيب ستسلم مقترحها لصفقة تبادل أسرى مع "حماس" للوسطاء اليوم الثلاثاء بشكل رسمي، دون الكشف عن تفاصيله.

وبحسب الهيئة، صادق كابينيت الحرب على المقترح ليلة السبت، إلا أنها أشارت إلى المخاوف من أن الهجوم على رفح سيشكل عقبة على صعيد استئناف المفاوضات بشأن الهدنة.

وأفادت "القناة 12" الاسرائيلية عن توافق حصل بين وزراء مجلس الحرب والأجهزة الأمنية على وقف هجوم رفح ومنح الأولوية لصفقة التبادل، وأن نتنياهو يعترض على وقف العملية في رفح وإعطاء فرصة لصفقة تبادل رغم إجماع وزراء مجلس الحرب ورؤساء الأجهزة الأمنية على هذا.

وكانت حركة "حماس" قد أعلنت أن وقف الحرب على غزة، هو نقطة البداية لأي مفاوضات بشأن التهدئة وعقد صفقة تبادل للأسرى.

وقال القيادي في الحركة أسامة حمدان إن "حماس" لم تتلق أي شيء من الوسطاء حول ما يتم تداوله بشأن المفاوضات، وأضاف أنه لا وجود "لأي شيء جدي" بهذا الخصوص.

وأشار حمدان خلال مؤتمر صحفي في بيروت إلى القصف الذي استهدف نازحين في رفح، قائلا إن ذلك يشكل تحديا إسرائيليا لقرارات محكمة العدل الدولية الأخيرة.

ووفق تقرير هيئة البث، فإنه "ليس من الواضح كيف ستستأنف المفاوضات المقررة للأسبوع الجاري، في ظل الاعتقاد الإسرائيلي أنها ستتأثر بالأحداث في رفح، سواء على صعيد موقف حركة حماس أو مواقف الوسطاء".

ونقلت القناة عن دبلوماسي أجنبي (لم تسمه) قوله إن "المخاوف التي حذرنا منها بشأن الهجوم في رفح باتت أمرا واقعا"، فيما أفاد مصدر آخر أنه "طالما لم توقف إسرائيل عملياتها العسكرية في رفح، فإن المحادثات لن تتوصل إلى حل".

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ووفقا لهيئة البث فإن رئيس الموساد دافيد برنياع، اجتمع في باريس يوم الجمعة بمدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، ورئيس الوزراء القطري، وقدم "مقترحا جديدا لصفقة تبادل أسرى صاغه فريق التفاوض الإسرائيلي".

وأضافت نقلا عن "مصدر مطلع"، أنه تم الاتفاق في نهاية الاجتماع على "استئناف مفاوضات الصفقة" الأسبوع الجاري، فيما لم يصدر تأكيد بخصوص ذلك من قطر أو الجانب الأمريكي.

وبحسب الهيئة، فإن رئيس الموساد استعرض المقترح الإسرائيلي أمام كابينيت الحرب مساء الأحد، والذي صادق عليه في جلسة شهدت غياب المسؤول عن ملف الأسرى من قبل الجيش نيتسان ألون في ظل استيائه من إدارة المفاوضات.

المصدر: RT + وكالات