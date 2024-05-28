وارسو: لا نستبعد إرسال قواتنا إلى أوكرانيا

جدد وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي التأكيد على أن وارسو لا تستبعد إرسال قوات بولندية إلى أوكرانيا.

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وقال في حديث صحفي: "لا يجب علينا استثناء مثل هذا الاحتمال".

وكتبت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مصادر دبلوماسية أن أمين عام حلف "الناتو" ينس ستولترنبرغ سيدعو اليوم الثلاثاء الدول الأوروبية للسماح لكييف بضرب الأراضي الروسية بأسلحة غربية ورفع كل القيود التي فرضها الغرب على ذلك.

وذكرت مجلة "شبيغل" أن بلدان البلطيق وبولندا أخطرت ألمانيا باحتمال إرسال قواتها إلى أوكرانيا إن دحرت قوات كييف في خاركوف.

وفي هذه الأثناء، يواصل الجيش الروسي تقدمه في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا وتكبيد قوات كييف خسائر فادحة بالعدد والعتاد.

المصدر: تاس