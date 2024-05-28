الصين تحدد موقفها من العملية الإسرائيلية في رفح

أعربت الخارجية الصينية عن "قلقها العميق" من الضربات الإسرائيلية لمدينة رفح جنوب قطاع غزة بعد مقتل العشرات مؤخرا بضربة إسرائيلية لمخيم للنازحين في رفح.

وقالت الناطقة باسم الخارجية ماو نينغ، خلال مؤتمر صحفي دوري: "تعرب الصين عن قلقها العميق من العمليات العسكرية الإسرائيلية الجارية في رفح".

وحثت "جميع الأطراف على حماية المدنيين والمنشآت المدنية".

وذكرت أنها "تحث إسرائيل بشدة على الاستماع إلى نداءات المجتمع الدولي ووقف هجماتها على رفح".

وتدعو بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار منذ بدء الحرب الحالية بين إسرائيل وحركة "حماس" في أكتوبر من العام الماضي.

ودعا الرئيس الصيني، شي جين بينغ، في وقت سابق إلى عقد "مؤتمر سلام دولي" لحل القتال.

ومن المقرر أن يعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا اليوم الثلاثاء لبحث العمليات الإسرائيلية في مدينة رفح.

وأدت غارة إسرائيلية على رفح ليلة الأحد إلى اندلاع حريق في مركز للنازحين، مما أسفر عن مقتل 45 شخصا، وفقا لمسؤولي الصحة في غزة.

وأثار الهجوم موجة من الإدانات العربية والدولية، حيث وصفه الفلسطينيون والعديد من الدول العربية بأنه "مذبحة" وقال الجيش الإسرائيلي أمس الاثنين، إنه يحقق في "الملابسات التي أدت إلى مقتل مدنيين في منطقة الغارة"، مشير إلى أن الغارة التي نفذت، الأحد، على منطقة في غربي رفح كانت "ضد أهداف إرهابية نوعية.. وتم تنفيذ الغارة بناءً على المعلومات الاستخباراتية المسبقة بوجودهم في المكان المستهدف".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن استهداف المقاتلات الإسرائيلية لخيام النازحين في رفح مساء أمس الأحد، والذي أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، "كان خطأ كارثيا"، مؤكدا "نجري تحقيقا فيه".

المصدر: "أ ف ب"