غوتيريش يدين الضربة الإسرائيلية في رفح ويدعو إلى وضع حد "للفظائع"

دان الأمين العام للأمم المتحدة الضربة الإسرائيلية على مدينة رفح، وقال إن الهجوم "قتل عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت".

وأضاف الأمين العام أنطونيو غوتيريش في منشور على منصة "إكس": "لا يوجد مكان آمن في غزة. يجب وضع حد لهذه الفظائع".

وفي وقت سابق أعرب العديد من الدول العربية عن إدانتها الشديدة لقصف الجيش الإسرائيلي خيام النازحين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وقصف الجيش الإسرائيلي مساء أمس الأحد، مخيما للنازحين شمال غربي مدينة رفح ما أسفر عن مقتل 40 مدنيا وإصابة العشرات.

المصدر: RT + أ ف ب